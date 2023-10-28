توجه "عبد الله بن فهد" في ختام البطولة في الرياض.. "سمولدرز" بطل جولات لونجين العالمية

توج الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، الفارس الهولندي هاري سمولدرز بلقب بطل جولات لونجين العالمية، بعد أن تصدر الترتيب العام مع نهاية الجولة الختامية وذلك في اليوم الثالث والأخير من منافسات الجولة الختامية لبطولة ودوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز والتي انطلقت الخميس الماضي في الأرينا الواقعة شرق مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض.