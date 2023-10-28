"نيمار" يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر قيمة سوقية في الدوري السعودي

وجاء كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأندرسون تاليسكا، لاعبا النصر، لويز فيليبي، كريم بنزيما، لاعبا الاتحاد، فيرمينو لاعب الأهلي في القائمة، حيث بلغت القيمة السوقية لهم نحو 15 مليون يورو.