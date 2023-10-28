"نيمار" يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر قيمة سوقية في الدوري السعودي

كشف موقع "fanaticos" عن قائمة اللاعبين الأجانب الأكثر قيمة سوقية في المملكة العربية السعودية، والتي استحوذ عليها البرازيليون، حيث جاءت على النحو التالي:
تصدر القائمة مهاجم الهلال البرازيلي نيمار دا سيلفا التي بلغت قيمته السوقية نحو 50 مليون يورو، يليه بالمركز الثاني لاعبا الهلال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، روبن نيفيز، وتبلغ القيمة السوقية لهما نحو 40 ملايين يورو.
واحتل المركز الثالث فابينهو، لاعب الاتحاد بقيمة سوقية بلغت 38 ملايين يورو، ثم أوتافيو لاعب النصر (35 ملايين يورو)، يليه غابري فيغا لاعب الأهلي، ومالكوم لاعب الهلال بقيمة سوقية بلغت 30 مليون يورو.
ووقع لاعب الهلال الكسندر ميتروفيتش بالمركز التاسع بقيمة سوقية نحو 28 ملايين يورو، كما جاء بالمركز الـ11 ساديو ماني لاعب النصر (25 ملايين يورو)، وأيضًا مارسيلو بروزوفيتش، لاعب النصر بالمركز الـ15 بـ 20 (مليون يورو) .
وجاء كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأندرسون تاليسكا، لاعبا النصر، لويز فيليبي، كريم بنزيما، لاعبا الاتحاد، فيرمينو لاعب الأهلي في القائمة، حيث بلغت القيمة السوقية لهم نحو 15 مليون يورو.