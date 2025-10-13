عبر بوابتي الاتحاد والعلا.. الهلال والأهلي إلى نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة

وفي المواجهة الثانية من الدور نصف النهائي، تأهل الأهلي إلى النهائي بعد فوزه على العلا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاءت نتائج الأشواط: 25/23 – 25/21 – 20/25 – 25/23، في لقاء شهد تنافسًا كبيرًا وأداءً قويًّا من الجانبين قبل أن يحسم الأهلي النتيجة بخبرته.