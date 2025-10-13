عبر بوابتي الاتحاد والعلا.. الهلال والأهلي إلى نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة

تأهل فريق الهلال إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة بعد فوزه على نظيره الاتحاد بثلاثة أشواط دون مقابل، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الاثنين على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.
وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 25/21 – 25/18 – 25/18، حيث فرض الهلال سيطرته منذ البداية بفضل الأداء الجماعي المميز، وقوة الإرسال، ودقة التنظيم الدفاعي والهجومي، ليحسم المباراة بثلاثية نظيفة ويبلغ النهائي بثقة واقتدار.
وفي المواجهة الثانية من الدور نصف النهائي، تأهل الأهلي إلى النهائي بعد فوزه على العلا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاءت نتائج الأشواط: 25/23 – 25/21 – 20/25 – 25/23، في لقاء شهد تنافسًا كبيرًا وأداءً قويًّا من الجانبين قبل أن يحسم الأهلي النتيجة بخبرته.
وبهذا، يلتقي الهلال والأهلي في النهائي الكبير لبطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة 2025، والذي سيُقام الخميس المقبل عند الساعة 5:00 مساءً على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.
وسيسبق اللقاء النهائي مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بين العلا والاتحاد عند الساعة 3:00 عصرًا في نفس الصالة.