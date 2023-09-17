مدرب الهلال "خيسوس": اليوم ستتضح الرؤية حول مشاركة نيمار.. و"ميتروفيتش" يؤكد: تهمني مصلحة الفريق

من جانبه قال المهاجم الصربي ميتروفيتش: نبدأ غداً منافسة كبيرة، ونريد أن تكون بدايتنا جيدة ونحن في جاهزية جيدة، شعرنا بدعم الجمهور اللامحدود منذ بداية الموسم في كل المدن، ونلاحظ وقوفهم بجانبنا، سيحدث حضور جماهيرنا ومساندتهم فارقاً في مواجهة الغد، وفي كرة القدم حالياً لا توجد مباراة سهلة.