مدرب الهلال "خيسوس": اليوم ستتضح الرؤية حول مشاركة نيمار.. و"ميتروفيتش" يؤكد: تهمني مصلحة الفريق

قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال "خيسوس": "نعمل على الظهور بالشكل المطلوب في أول مباراة رسمية لنا في البطولة الآسيوية، ولم يكن لدينا أيام كثيرة لإعداد الفريق ولكن نفعل ما بوسعنا.
جاء حديث "خيسوس" في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه مع ضيفه نافباهور الأوزبكي، غداً الاثنين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وأضاف: نعد الجماهير أن نظهر بأداء عال كما في المباريات الأخيرة، ونعلم أن الهلال في السنوات الأخيرة كان يصل للنهائي ويحقق البطولة، حيث سيتحدد اليوم من هم الخمسة الأجانب، الذين سيشاركون في مواجهة الغد، وكل مباراة نخوضها نتعامل معها بطابع خاص يحدده المنافس.
وتابع: يعرف الجميع أن "نيمار جونيور" يملك جودة عالية بين جميع لاعبي العالم، وهو قادر على إعطاء المزيد وحالياً يشعر ببعض الآلام العضلية وسيتبين اليوم بعد التدريب أمر مشاركته.
من جانبه قال المهاجم الصربي ميتروفيتش: نبدأ غداً منافسة كبيرة، ونريد أن تكون بدايتنا جيدة ونحن في جاهزية جيدة، شعرنا بدعم الجمهور اللامحدود منذ بداية الموسم في كل المدن، ونلاحظ وقوفهم بجانبنا، سيحدث حضور جماهيرنا ومساندتهم فارقاً في مواجهة الغد، وفي كرة القدم حالياً لا توجد مباراة سهلة.
وأضاف: سعيد جداً كوني جزءاً من هذه المجموعة و أبهرني جداً الجوانب الإيجابية الموجودة في الفريق، حيث يملك لاعبو الهلال إمكانات عالية، وسعيد بترحيبهم الحار، ولم أشعر أنني انضممت حديثاً، وأتمنى أنا وزملائي تحقيق أمنيات الجماهير.
واختتم"ميتروفيتش":" أحب تسجيل الأهداف ولكن تهمني مصلحة الفريق، والأهم هو أن نعمل مع المجموعة؛ لتحقيق الفوز ".