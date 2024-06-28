"اتحاد القدم" يختتم المرحلة الرابعة من دورة مدربي الفئات السنية النخبة

اختتمت المرحلة الرابعة من دورة مدربي الفئات السنية النخبة، والتي نظّمها الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في حائل على مدى 5 أيام.
وشهدت الدورة مشاركة 24 مدربًا وطنيًا، حيث قدمها المحاضرون الفرنسيون: فيليب، جان كلود، لاندري، والمحاضران الوطنيان خالد الفرحان ومشبب الحكيم.
واستهدفت الدورة لاعبي الفئات السنية وطرق تدريبهم والتعامل معهم، وذلك عبر محاضرات نظرية وتطبيق عملي تم خلال هذه الدورة.
يُذكر أن المرحلة الأولى للدورة كانت في الرياض، فيما كانت المرحلة الثانية في مدينة بريدة، والثالثة في الأحساء، والرابعة في مدينة حائل.
ومن جانبه، قدّم المدير الفني ناصر لارغيت شكره وتقدير لنادي الجبلين على حفاوتهم وحسن استضافتهم للجوانب العملية من الدورة.