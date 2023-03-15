للعام الثاني على التوالي.. فريق الكلية الحربية لقفز الحواجز بطلاً لدوري جاهز "للفرق"

توج فريق الكلية الحربية لقفز الحواجز بطلاً لدوري جاهز "للفرق" للعام الثاني على التوالي بعد تصدره اليوم نهائي الفرق والذي أُقيم على مقر قفز السعودية بالجنادرية.
وشارك في النهائي ستة فرق من عدة مناطق بالمملكة فريق الكلية الحربية، الغزاوي، العجمي، نادي الفروسية الدولي بعسير، شبيب وفريق العساكر.
واستطاع فريق الكلية الحربية أن يحتفظ بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي بعد منافسة قوية تأهل خلالها للجولة الثانية رفقة فريق العجمي وفريق الغزاوي ليتساوى فريق الكلية الحربية وفريق العجمي في الجولة الثانية، ويحسمها فريق الكلية الحربية في جولة التمايز بالحفاظ على اللقب.
ومثل فريق الكلية الحربية كل من قائد الفريق الفارس بدر الفرد والفارس عبد الله الشربتلي والفارس ناصر الشواف والفارس تركي بن عودة.
يُذكر أنه تستمر منافسات نصف نهائي ونهائي دوري جاهز لقفز الحواجز للمتأهلين في الفردي على المستويات جميعها خلال اليومين المقبلين، والتي من المتوقع أن تشهد تنافسًا وإثارة وسط حضور جماهيري.