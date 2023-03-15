للعام الثاني على التوالي.. فريق الكلية الحربية لقفز الحواجز بطلاً لدوري جاهز "للفرق"

واستطاع فريق الكلية الحربية أن يحتفظ بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي بعد منافسة قوية تأهل خلالها للجولة الثانية رفقة فريق العجمي وفريق الغزاوي ليتساوى فريق الكلية الحربية وفريق العجمي في الجولة الثانية، ويحسمها فريق الكلية الحربية في جولة التمايز بالحفاظ على اللقب.