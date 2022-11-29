أحدهما سعودي.. لاعبان عربيان يتصدران إحصائيات الدور الأول بمنافسات كأس العالم

وتَصدر لاعبان عربيان من منتخبي السعودية وتونس، المنافسة القوية مع نخبة من نجوم الكرة العالمية في هذا المونديال؛ حيث احتل المدافع السعودي ياسر الشهراني رأسَ قائمة اللاعبين الذين قاموا باعتراضات ناجحة خلال المباراة، وعددها 6 اعتراضات، متفوقًا على مدافع منتخب الدنمارك سيمون كاير بخمسة اعتراضات.