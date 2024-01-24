رياضة

بطولة آسيا 2023: السعودية في مواجهة تايلاند.. وعُمان أمام قيرغيزستان

في ختام الجولة الثالثة "الأخيرة"
كأس آسيا
كأس آسيا

تُستأنف اليوم الخميس باقي مباريات الجولة الثالثة (الأخيرة) من بطولة كأس آسيا قطر 2023، وتُقام فيها مباراتان على النحو الآتي:

السعودية - تايلاند

يواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب تايلاند في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب المدينة التعليمية.

يدخل المنتخب السعودي اللقاء وهو متصدر المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، في حين يشارك منتخب تايلاند وهو بالمركز الثاني، ويمتلك 4 نقاط.

عُمان - قيرغيزستان

يلتقى منتخبا عُمان وقيرغيزستان في توقيت مباراة السعودية مع تايلاند نفسه، وذلك على ملعب عبدالله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

يشارك منتخب عُمان في المباراة وهو بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة، ولديه نقطة واحدة، بينما يقع منتخب قيرغيزستان بالمركز الأخير دون أي نقاط.

قطر
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
كأس آسيا 2023

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