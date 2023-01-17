غدًا الأربعاء.. موسم الدرعية يجمع نجوم الكرة الإيطالية في "لقاء الأساطير"

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات موسم الدرعية في نسخته الثانية، عن استضافة "لقاء الأساطير"، الذي يجمع 10 من أشهر نجوم الكرة الإيطالية، غدًا الأربعاء، في "ليالي الدرعية".
ويشارك في اللقاء كلٌّ من: فرانسيسكو توتي، وأليساندرو دل بييرو، وروداريو ماركولين، واللاعب نيكولا فينتولا، وفنسنت كانديلا، إلى جانب لويجي دي بياجو، وأليساندرو ماتري، واللاعب كريستيان فييري، إضافة إلى ديميتريو ألبرتيني، وجانلوكا زامبروتا؛ إذ يشكل اللقاء تجربة استثنائية لعشاق الساحرة المستديرة، والكرة الإيطالية؛ للاستمتاع بلقاء النجوم، والتقاط الصور التذكارية معهم، ومشاهدتهم عن قرب، وذلك في أجواء شتوية بقلب الدرعية.
ويمكن لمحبّي كرة القدم حجز تذاكر اللقاء الذي سيقام ضمن فعاليات "ليالي الدرعية" من الساعة 2:30 إلى 4:30 مساءً، وذلك عبر الرابط التالي: https://diriyahseason.sa/ar/events/meet-and-greet-legends-2023.
ويواصل موسم الدرعية فعالياته من خلال إقامة كأس EA SPORTS السوبر الإيطالي للمرة الثالثة في المملكة، مساء الغد، بمواجهة كروية من العيار الثقيل بين حامل لقب الدوري للموسم الماضي فريق إي سي ميلان، وبطل الكأس فريق إنتر ميلان، إلى جانب استمرار فعاليات "ليالي الدرعية" التي تتيح للجمهور الاستمتاع بتجربة استثنائية من العروض الفنية والموسيقية الحية، والمطاعم الراقية التي تزخر بها المنطقة، وجلسات ليالي الدرعية، والتسوق في أشهر المحال التجارية، كذلك سباق "إي بي بي إي فورمولا إي درعية إي بري" في 27 و28 يناير الجاري.