غدًا الأربعاء.. موسم الدرعية يجمع نجوم الكرة الإيطالية في "لقاء الأساطير"

ويواصل موسم الدرعية فعالياته من خلال إقامة كأس EA SPORTS السوبر الإيطالي للمرة الثالثة في المملكة، مساء الغد، بمواجهة كروية من العيار الثقيل بين حامل لقب الدوري للموسم الماضي فريق إي سي ميلان، وبطل الكأس فريق إنتر ميلان، إلى جانب استمرار فعاليات "ليالي الدرعية" التي تتيح للجمهور الاستمتاع بتجربة استثنائية من العروض الفنية والموسيقية الحية، والمطاعم الراقية التي تزخر بها المنطقة، وجلسات ليالي الدرعية، والتسوق في أشهر المحال التجارية، كذلك سباق "إي بي بي إي فورمولا إي درعية إي بري" في 27 و28 يناير الجاري.