دوري روشن: الاتحاد يسعى لاقتحام رباعي المقدمة والتعاون للوصافة.. الشباب لاستعادة توازنه أمام الفتح

تُستكمل غدًا السبت بقية مباريات الجولة الـ13 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تُقام ثلاث مباريات على النحو التالي:

الشباب - الفتح

تُقام المباراة بين الفريقين عند الساعة الـ4:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء.

يدخل الشباب المواجهة وهو في المركز الـ15 برصيد 8 نقاط، فيما يشارك الفتح وهو يمتلك 11 نقطة، ويأتي في المركز الـ12.

الفيحاء - الخلود

يُقام اللقاء بين الفريقين عند الساعة الـ5:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.

يدخل الفيحاء اللقاء وهو في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة، في حين يأتي الخلود في المركز الـ13 برصيد 9 نقاط.

الاتحاد - التعاون

تنطلق القمة المرتقبة بين الاتحاد والتعاون عند الساعة الـ8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.

يخوض الاتحاد اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 20 نقطة، فيما يحتل التعاون المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

الدوري السعودي للمحترفين
نادي الاتحاد
نادي الشباب
نادي الفيحاء
نادي التعاون
نادي الفتح
دوري روشن السعودي
دوري روشن السعودي للمحترفين
نادي الخلود

