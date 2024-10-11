"الأخضر" يدشن استعداداته لمواجهة البحرين ضمن تصفيات كأس العالم

ميدانيًا، قسّم المدير الفني روبرتو مانشيني لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب اليابان، حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي، فيما ضمّت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على "الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية" بتمارين الإحماء ثم تمارين التمرير، بعدها طبق اللاعبين تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.