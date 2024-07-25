القادسية يتقدم بعرض مغرٍ للسنغالي لامين كامارا لاعب ميتز الفرنسي

ذكرت مصادر صحفية أن نادي القادسية، تقدم بعرض مغرٍ لكسب خدمات المهاجم السنغالي لامين كامارا ، لاعب نادي ميتز الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.
وبحسب صحيفة "ليكيب"، فإن القادسية يرغب في ضم لامين كامارا لاعب ميتز الفرنسي، الذي يتمتع باهتمام متزايد من ساوثهامبتون للتعاقد معه.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن القادسية قدم عرضًا بقمية 16 مليون يورو لضم اللاعب السنغالي، البالغ من العمر 20 عامًا.
وذكر الصحفي الفرنسي سيباستيان دينيس رئيس تحرير صحيفة Foot Mercato"" ، أن اللاعب السنغالي رفض عرضاً كبيراً من القادسية للانتقال إلى صفوفه مقابل أكثر من 15 مليون يورو لنادي ميتز".
وأوضح سيباستيان دينيس عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) ، أن اللاعب يريد الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأشار أن نادي ساوثهامبتون يريد ضم اللاعب البالغ من العمر 20عاماً، لكن عرضهم الأخير المقدم لم يناسب نادي ميتز الذي يريد أكثر من ذلك .
وانضم لامين كامار إلى صفوف نادي ميتز في صيف 2023، حيث يمتد عقده مع فريقه الفرنسي حتى عام 2026.