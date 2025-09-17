دوري روشن "#جولة_عزنا_بطبعنا".. قمة منتظرة تجمع التعاون والاتفاق و"نيوم" يواجه الأخدود

مباريات الجمعة

تتجه الأنظار يوم الجمعة إلى ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الذي يحتضن قمة الجولة بين الأهلي والهلال في لقاء يجمع قطبين كبيرين يملكان الرغبة في التقدم مبكرًا نحو قمة الترتيب. ويسبقه لقاء القادسية مع الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مواجهة يتطلع من خلالها الخليج لمواصلة انطلاقته القوية، إضافة إلى مواجهة الفيحاء والشباب على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.