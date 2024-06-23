بعد "سيلفي رونالدو" في مباراة تركيا.. الاتحاد الأوروبي يتحرك ومدرب البرتغال "خائف"

ويبدو أن العرض المالي المقدم من أحد مقدمي البرامج على يوتيوب هو السبب في العديد من حالات اقتحام الملاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي قبل 3 أسابيع في لندن.