صفقات عالمية استهدفتها السعودية خلال آخر 48 ساعة خلال فترة "الميركاتو الصيفي".. تعرف على الأبرز

وشدّد الموقع، نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل"، على أنه من المتوقّع أن يعرض السعوديون نحو 234 مليون يورو للنادي من أجل التخلّي عن اللاعب؛ حيث سيحصل على رقم قياسي في تاريخ كرة القدم العالمية.