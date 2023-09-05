صفقات عالمية استهدفتها السعودية خلال آخر 48 ساعة خلال فترة "الميركاتو الصيفي".. تعرف على الأبرز

كشف موقع "Sportbuzz" عن استهداف المملكة العربية السعودية العديد من اللاعبين العالميين للتعاقد معهم، خلال الأيام المتبقّية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفاد الموقع بأن المصري محمد صلاح ما زال اللاعب الرئيسي الذي يحظى باهتمام كبير من نادي الاتحاد، الذي يرى أن ليفربول هو العائق الرئيسي أمام الانتقال.
وشدّد الموقع، نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل"، على أنه من المتوقّع أن يعرض السعوديون نحو 234 مليون يورو للنادي من أجل التخلّي عن اللاعب؛ حيث سيحصل على رقم قياسي في تاريخ كرة القدم العالمية.
كما أشارت إلى أن السعودية أيضًا كانت تستهدف التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، والذي ارتبط اسمه سابقًا بالانضمام إلى صفوف النصر، ولكنه بات قريبًا من الدوري القطري.
ووضعت أيضًا السعودية اسم الإنجليزي جادون سانشو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ للانضمام إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.