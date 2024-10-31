في ليلة "ديربي البحر".. الأهلي "يغرق" في محطة الاتحاد

قاد مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم "الدولي" صالح الشهري فريقه لانتصار ثمين على الغريم التقليدي الأهلي "بهدف دون مقابل"، في ليلة "ديربي الغربية - ديربي البحر"، ‏وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة ، بقيادة الحكم الفنزويلي "جيسوس"، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والمسماة بـ "جولة الديربيات".