في ليلة "ديربي البحر".. الأهلي "يغرق" في محطة الاتحاد

قاد مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم "الدولي" صالح الشهري فريقه لانتصار ثمين على الغريم التقليدي الأهلي "بهدف دون مقابل"، في ليلة "ديربي الغربية - ديربي البحر"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة ، بقيادة الحكم الفنزويلي "جيسوس"، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والمسماة بـ "جولة الديربيات".
الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 42، بعد تمريرة رائعة وصلته من زميله "موسى ديابي".
وفي الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 59 ألغى الحكم هدفًا للأهلي جاء عن طريق "كيسيه" بداعي التسلل.
وفي الدقيقة 65، أنقذ مدافع الاتحاد عبدالإله العمري فريقه من هدف مؤكد من قدم لاعب الأهلي " توني".
وتوقفت المباراة لأكثر من خمس دقائق ، بسبب الرياح الشديدة على الملعب عند الدقيقة 73، حيث اشتدت الرياح الشديدة وامتلأت أرضية الملعب بالبالونات وشالات المشجعين، حينها أوقف الحكم المباراة لمدة أكثر من 5 دقائق ، ومن ثم استأنفت المباراة.
منح حكم اللقاء الفريقين 13 دقيقة كوقت بدل من الضائع ، لكن النتيجة لم تتغير ، بل وقف القائم الأهلاوي ضد تسديدة لاعب الاتحاد "ديابي" في الدقيقة 101.
بتلك النتيجة بلغ الاتحاد النقطة 24 في المركز الثاني خلف الهلال "المتصدر"، فيما بقي الأهلي في المركز الثامن بـ 11 نقطة.