إدارة "الاتحاد" تسعى الى تعاقدات ضخمة في الانتقالات الصيفية

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "Relevo" أنه بعد وصول المدرب الجديد لوران بلان؛ الاتحاد في طريقه للمنافسة من أجل التوقيع مع عددٍ من اللاعبين العالميين، لإرضاء بنزيما.