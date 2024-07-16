إدارة "الاتحاد" تسعى الى تعاقدات ضخمة في الانتقالات الصيفية

كشفت تقارير صحفية عن سعي إدارة نادي الاتحاد للعمل على إتمام صفقات مميزة وضخمة هذا الصيف؛ وذلك ارضاءً لقائده الفرنسي كريم بنزيما.
وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "Relevo" أنه بعد وصول المدرب الجديد لوران بلان؛ الاتحاد في طريقه للمنافسة من أجل التوقيع مع عددٍ من اللاعبين العالميين، لإرضاء بنزيما.
وأكّدت الصحيفة أن كريم بنزيما؛ سيستمر في قيادة الفريق على أرض الملعب، كما يتولى لاعب ريال مدريد السابق مزيداً من المسؤوليات خارج الملعب.
وتعمل الإدارة الاتحادية، بقيادة مديرها رامون بلاينز؛ وموافقة الصندوق السعودي، على الإنفاق مرة أخرى، على إنشاء فريق مميز.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد لديه اتفاقٌ مع لاعبَيْن من الجنسية الفرنسية، وهما موسى ديابي؛ جناح أستون فيلا، وحسام عوار؛ من روما.
وأوضحت الصحيفة أنها مسألة وقت قبل أن ينضم كلاهما إلى صفوف النادي السعودي؛ لتعزيز الفريق والقدرة على منافسة الهلال والنصر على الألقاب.