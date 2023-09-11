تنافس مثير في سابع أيام البطولة العالمية بالرياض.. "جافدي" بطل لوزن 89 كجم.. والإيطالي "أوسكار" يتربع على وزن 81 كجم

وضع الرباع الإيراني "مصطفى جافدي" اسمه ضمن قائمة نجوم بطولة العالم لرفع الأثقال التي تستضيفها صالة وزارة الرياضة بمدينة الرياض عقب نيله ذهبيتي النتر برفعه 215 كجم والمجموع بـ384 كجم لمنافسات وزن 89 كجم التي جرت مساء اليوم الاثنين.
وفاز الأرميني "أندراني كارابي" بذهبية الخطف برفعه 175 كجم، وطار "لي دايان" من جمهورية مولدوفا بالفضية برفعه وزن 173 كجم، وأحرز الفنزويلي "جيوفاني سانشيز" البرونزية بـ171 كجم.
وفي النتر والمجموع، حل الصيني "لي دايان" ثانيًا برفعه وزن 213 كجم ومجموع 383 كجم، والفنزويلي "جيوفاني" ثالثًا برفعه 210 كجم ومجموع 381 كجم.
تربع الإيطالي "أوسكار رييس" على منافسات وزن 81 كجم التي أُقيمت اليوم، بنيله ذهبية المجموع بـ356 كجم، وخطف الإندونيسي "إيروين عبدالله" الفضية بـ354 كجم، والبرونزية للأوزبكي "محمد قادير" بـ352 كجم.
وفي منافسات الخطف، انتزع الأوزبكي "قادير" الميدالية الذهبية برفعه 164 كجم، ونال الإيطالي "أوسكار" الفضية برفعه 163 كجم، وذهبت البرونزية للأرميني "رفيق هاروتي" برفعه 162 كجم.
وفي النتر، خطف الإندونيسي "إيروين" الميدالية الذهبية برفعه 209 كجم، وأحرز البلغاري "ديمتروف أندريف" الميدالية الفضية برفعه وزن 195 كجم، ونال التركمانستاني "قايقزي تورايف" البرونزية برفعه 193 كجم.
تُقام يوم غد الثلاثاء، منافستان في ثامن أيام منافسات البطولة المقامة في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، حيث تبدأ منافسات فئة C (السيدات) في وزن 71 كجم عند الساعة 6.30 مساء بمشاركة 10 ربّاعات، تليها منافسات فئة C (الرجال) في وزن 96 كجم بمشاركة 6 رباعين.
تعقد عند العاشرة من صباح غدٍ الثلاثاء، الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال برئاسة رئيس الاتحاد محمد جلود وحضور أكثر من 150 عضوًا.
ويستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام وتقارير اللجان المالية والفنية والطبية ومكافحة المنشطات والتدريب، إضافة إلى مناقشة مقترحات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، كما سيتم الاطلاع على مستجدات بطولتي العالم للناشئين والشباب المقبلتين.
تشهد البطولة مشاركة أبطال أولمبيين وأفضل الرباعين على مستوى العالم الذين يملكون سجلاً حافلاً من الميداليات في البطولات العالمية، يأتي في مقدمتهم الجورجي "لاشا تالاخادزة" الذي حقق 6 ذهبيات بطولة عالم وذهبيتين أولمبيتين و7 بطولات أوروبية، والصيني "تيان تاو" الذي حقق ذهبية الألعاب الآسيوية وفضية الألعاب الأولمبية 2016، وزميله "لي داين" بطل العالم 2022، والقطري "فارس الباخ" الحاصل على ذهبية أولمبياد طوكيو، والرباع الصيني "لي فابين" والذي يمتلك في سجله ذهبية أولمبياد طوكيو 2020، والحاصلة على ميدالية ذهبية في الدورات الأولمبية لاعبة منتخب الصين – تايبيه "شون كون"، إضافة إلى عددٍ من الأبطال الشباب منهم البلغاري كارلوس نصار، الحاصل على ذهبية بطولة العالم 2021، والإندونيسي رزقي جونيانشاه بطل العالم تحت 20 عامًا.
يوجد في بطولة العالم لرفع الاثقال للكبار 9 حكام سعوديين يقومون بالتحكيم في منافسات البطولة وهم "أديب بن عقيل، ووليد اليعقوب، وعبد الرحمن القحطاني، وعلي القحطاني، وعبد الله الشميمري، وعبد الرحمن أبو جبل، وفواز العصيمي، وأحمد القثامي، وبدر الجبر" .
وينقسم الحكام إلى أربعة أقسام، الأول الحكم العام والذي تسند إليه عدة مهمات، والثاني وهو حكم المارشال والذي يطلق عليه "قلب البطولة" والتي لديه مهام خاصة أبرزها التغيرات، والرابع وهو حكم التايم كيبر وهو الذي يقوم بقياس الزمن، وأخيرًا الحكام الفنيون.