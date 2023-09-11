تنافس مثير في سابع أيام البطولة العالمية بالرياض.. "جافدي" بطل لوزن 89 كجم.. والإيطالي "أوسكار" يتربع على وزن 81 كجم

تشهد البطولة مشاركة أبطال أولمبيين وأفضل الرباعين على مستوى العالم الذين يملكون سجلاً حافلاً من الميداليات في البطولات العالمية، يأتي في مقدمتهم الجورجي "لاشا تالاخادزة" الذي حقق 6 ذهبيات بطولة عالم وذهبيتين أولمبيتين و7 بطولات أوروبية، والصيني "تيان تاو" الذي حقق ذهبية الألعاب الآسيوية وفضية الألعاب الأولمبية 2016، وزميله "لي داين" بطل العالم 2022، والقطري "فارس الباخ" الحاصل على ذهبية أولمبياد طوكيو، والرباع الصيني "لي فابين" والذي يمتلك في سجله ذهبية أولمبياد طوكيو 2020، والحاصلة على ميدالية ذهبية في الدورات الأولمبية لاعبة منتخب الصين – تايبيه "شون كون"، إضافة إلى عددٍ من الأبطال الشباب منهم البلغاري كارلوس نصار، الحاصل على ذهبية بطولة العالم 2021، والإندونيسي رزقي جونيانشاه بطل العالم تحت 20 عامًا.