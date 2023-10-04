الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

وأضاف سموه: "يشكل هذا الإعلان خطوة هامة وطبيعية في رحلتنا كدولة شغوفة بكرة القدم، وتجسيدًا حقيقيًّا لمسيرة النجاح التي تشهدها المملكة، كما يؤكّد التزامها في تطوير مختلف الرياضات؛ ومنها لعبة كرة القدم؛ إذ تحرص المملكة من خلال نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 على توفير تجربة غير مسبوقة للجميع في أنحاء العالم، كما نؤكد أن النجاح في استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب خلال الفترة الماضية، وفوز المملكة باستضافة العديد من البطولات القارية والدولية خلال الأعوام القليلة المقبلة؛ خير شاهد على المكانة المميزة التي وصلت إليها بلادنا، بما يجعلها موطنًا مثاليًّا مميزًا لتنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم".