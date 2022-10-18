صحف "عالمية" تمتدح مستوى "لويس جوستافو" مع "النصر"

ووصفت الصحيفة الفرنسية هدف غوستافو بالصاروخ الذي ذكّر الجمهور بهدفه مع فريقه السابق أوليمبيك مارسيليا في مرمى باريس سان جيرمان، حيث وجه لاعب النصر ضربة خاطفة لمنافسه الفيحاء.