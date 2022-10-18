صحف "عالمية" تمتدح مستوى "لويس جوستافو" مع "النصر"

أشادت صحيفة "Le phoceen" الفرنسية بأحد أهداف لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، البرازيلي لويس غوستافو خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الفيحاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ووصفت الصحيفة الفرنسية هدف غوستافو بالصاروخ الذي ذكّر الجمهور بهدفه مع فريقه السابق أوليمبيك مارسيليا في مرمى باريس سان جيرمان، حيث وجه لاعب النصر ضربة خاطفة لمنافسه الفيحاء.
وجاء هدف البرازيلي لويس غوستافو، لاعب النصر في مرمى نادي الفيحاء كأحد أفضل الأهداف بالجولة الثامنة بحسب حساب دوري روشن السعودي.
ولعب غوستافو تحت قيادة الفرنسي رودي غارسيا مدرب النصر الحالي، خلال تمثيلهما مارسيليا الفرنسي خلال الفترة من 2017 إلى 2019.
ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب متصدر الدوري برصيد 22 نقطة.