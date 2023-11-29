جدة تشهد انطلاق بطولة كأس أمريكا للقوارب الشراعية بسباقات تمهيدية

وأضافت: "هدفنا الرئيس يتمثل بالإلهام، وتقديم نموذج يحتذى به، لا سيما أن هذا الحدث بتقنياته المتقدمة، والأداء العالي للرياضيين، يحفّز الشباب؛ ليصبحوا مؤثرين في هذه الرياضة، خاصةً أن لدينا مساراً تطويرياً يساهم في تأهيل البحارة المحليين؛ ليصبحوا مدربين ومطورين لهذه الرياضة، كما نأمل أن تكون هذه الخطة سبباً في تأهيل مشاركين سعوديين في الأولمبياد، وبناءً على ذلك نرى فريقاً سعودياً مشاركاً في كأس أمريكا في المستقبل".