أخضر 17 يختتم تحضيراته لمواجهة النمسا في مونديال قطر

يكثّف المنتخب السعودي تحت 17 عامًا استعداداته لمواجهة نظيره النمساوي، مساء الأربعاء، ضمن منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا 2025، التي تُقام في قطر.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية بقيادة المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي، حيث تركزت على التمارين اللياقية، أعقبها تطبيقات تكتيكية متنوعة، ضمن خطة الإعداد للمباراة.
ويختتم المنتخب مساء اليوم الثلاثاء تدريباته على ملعب أكاديمية أسباير، تأهبًا لخوض اللقاء الثاني في البطولة.
مجموعة السعودية
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يشارك في المجموعة الثانية عشرة، إلى جانب منتخبات النمسا، ومالي، ونيوزيلندا.