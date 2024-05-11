البرازيلي "ريتشارليسون" يدخل دائرة اهتمامات "الهلال" بالموسم الجديد

دخل البرازيلي "ريتشارليسون" نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، دائرة اهتمام نادي الهلال للتعاقد معه بالموسم الجديد.
ووفقًا لما قالته صحيفة "daily mail": فإن الهلال متصدر الدوري السعودي لهذا الموسم سيتحرك من أجل الحصول على خدمات مهاجم توتنهام هذا الصيف.
وذكرت ذات الصحيفة أن مسؤولي الهلال سبق وأن قاموا بالاستفسار عن نجم توتنهام في يناير الماضي في أعقاب إصابة نيمار في الركبة في نهاية الموسم.
وشددت الصحيفة على أن النادي السعودي المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي واثق بشكل خاص من أنه سيضمن صفقة اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.
ولم يتمّ تقديم عرض رسمي حتى الآن للاعب الذي لا يزال أمامه 3 سنوات متبقية في عقده مع النادي الإنجليزي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يستمع توتنهام إلى العروض المقدمة للاعب البرازيلي؛ حيث يخطط "أنجي بوستيكوجلو" لإجراء إصلاح كبير في فريقه هذا الصيف.
ومن غير المرجح أن يلعب "ريتشارليسون" مرة أخرى هذا الموسم بعد استبعاده من تشكيلة البرازيل في كوبا أمريكا هذا الأسبوع؛ بسبب إصابته في الساق.