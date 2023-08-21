بقيادة "رونالدو".. النصر يسعى لتجاوز محطة شباب الأهلي الإماراتي

في المقابل، لن تكون مهمة شباب الأهلي سهلة في سعيه للتأهل الرابع على التوالي والعاشر في تاريخه الى دور المجموعات، لكن مدرّبه الصربي ماركو نيكوليتش، بديل البرتغالي ليوناردو جارديم الراحل إلى الريان القطري، شدَّد على عدم الخوف من الفريق السعودي رغم ما يضمّه من نجوم.