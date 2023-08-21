بقيادة "رونالدو".. النصر يسعى لتجاوز محطة شباب الأهلي الإماراتي

يسعى فريق النصر الكروي الأول بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تعويض بدايته المخيبة في الدوري السعودي ، من خلال حجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا عندما يستقبل غداً الثلاثاء، شباب الأهلي الإماراتي في الملحق المؤهل للدور التالي وذلك على ملعب الأول بارك في الرياض.
ويعوَّل النصر على رونالدو بوصفه أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى جانب كوكبة من نجومه المنضمين حديثاً للفريق، على غرار السنغالي ساديو مانيه، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والعاجي سيكو فوفانا ومواطنه غيسلان كونان، الذي سيحل بدلاً من البرازيلي أليكس تيليس المصاب.
وكانت أبرز مشاركة للنصر في البطولة عام 1995م عندما حل وصيفاً، وعامي 2020 و2021م عندما بلغ نصف النهائي، فيما بلغ شباب الأهلي النهائي عام 2015م عندما خسر أمام غوانغجو إيفرغراند الصيني.
وبدأ النصر موسمه بصورة مثالية، حيث توج بلقب بطولة الأندية العربية، لكنه قدَّم بداية سيئة جداً في الدوري المحلي حيث خسر أول مباراتين أمام الاتفاق 1-2 والتعاون 0-2.
في المقابل، لن تكون مهمة شباب الأهلي سهلة في سعيه للتأهل الرابع على التوالي والعاشر في تاريخه الى دور المجموعات، لكن مدرّبه الصربي ماركو نيكوليتش، بديل البرتغالي ليوناردو جارديم الراحل إلى الريان القطري، شدَّد على عدم الخوف من الفريق السعودي رغم ما يضمّه من نجوم.
ومن بين 40 نادياً تتنافس في دور المجموعات حدد 32 متنافساً، في حين سيتم تحديد المقاعد الثمانية المتبقية من خلال 8 مباريات في الدور التمهيدي الفاصل الثلاثاء علماً بأن نظام القرعة ينص على عدم وجود فريقين من ذات الدولة في نفس المجموعة.
وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة.
وتقام منافسات الأدوار الإقصائية من شهر فبراير إلى أبريل 2024م، على أن تقام مباراتا الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024م.