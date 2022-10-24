كمنصة للقادة والشباب لإثراء المعرفة.. وزارة الرياضة تنظم ملتقى "واعد"

يذكر أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، اعتُمِد في اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مايو من العام 2016م؛ لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور حول إبراز جهود الجانبين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية، والتكامل السياسي، والأمني، والعسكــري، والسياحة والإعلام، بالإضافة إلى الطاقة والصناعة والاستثمار، وصولاً إلى تحقيق الرفاهية لمجتمع البلدين.