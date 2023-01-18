رياضة

فضيتان لسيدات أخضر المبارزة.. في البطولة العربية

فضيتان لسيدات أخضر المبارزة.. في البطولة العربية
سبق
سبق

رفع المنتخب السعودي للمبارزة رصيده في البطولة العـربية للمبارزة المقامة حاليًا في مملكة البحرين، إلى 6 ميداليات، بعد أن حقق ميداليتين فضيتين للسيدات لسلاحي الابـيه والسايبر، حيث مثّل الأخضر السعودي في سلاح الابيه كل من: نــدى عـابد، وفوزيـة الخيبري، وضـي العميري، وشوق الجـزار، فيما مثّل المنتخب السعودي لسلاح السايبر كل من: عهـد المعـمر، والحسناء الحماد، ودانة القحطـاني، وربــى المصــري.

لتضاف إلى الميداليات البرونزيات الأربع التي حققها أمس كل من: ندى عابد (سلاح الابيه)، والحسناء الحماد (سلاح السايبر)، وجواد الداوود (سلاح الابيـه)، ومشــاري البشــير (سلاح السايبر).

ويختتم الأخضر مشاركته غدًا الخميس، بمنافسات الفويل للرجال والسيدات والسايير للرجال.

لمنتخب السعودي للمبارزة
البطولة العـربية للمبارزة

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