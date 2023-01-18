فضيتان لسيدات أخضر المبارزة.. في البطولة العربية

رفع المنتخب السعودي للمبارزة رصيده في البطولة العـربية للمبارزة المقامة حاليًا في مملكة البحرين، إلى 6 ميداليات، بعد أن حقق ميداليتين فضيتين للسيدات لسلاحي الابـيه والسايبر، حيث مثّل الأخضر السعودي في سلاح الابيه كل من: نــدى عـابد، وفوزيـة الخيبري، وضـي العميري، وشوق الجـزار، فيما مثّل المنتخب السعودي لسلاح السايبر كل من: عهـد المعـمر، والحسناء الحماد، ودانة القحطـاني، وربــى المصــري.