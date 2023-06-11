الأهلي يزاحم فياريال ويفاوض دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى منتخب كرواتيا

ودومينيك ليفاكوفيتش هو حارس مرمى كرواتي من مواليد 9 يناير 1995، يمتلك 28 عامًا ولم يلعب قط خارج الدوري الكرواتي، حيث بدأ مسيرته مع زادار، ومنه انضم إلى فريق زغرب ثم وصل إلى أكبر فرق كرواتيا، دينامو زغرب عام 2015 ، ومنذ العودة من إعارته في 2016، أصبح دومينيك ليفاكوفيتش هو الحارس الأول لدينامو زغرب وحقق معهم الكثير من الألقاب المحلية.