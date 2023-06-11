الأهلي يزاحم فياريال ويفاوض دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى منتخب كرواتيا

كشف موقع "bolanarede" البرتغالي عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش، حارس مرمى نادي دينامو زغرب الكرواتي، للتعاقد مع ابتداءً من الموسم الجديد .
وقال الموقع إن الأهلي ينافس نادي فياريال الإسباني الذي لديه اتفاق بالفعل مع الحارس للتعاقد معه.
وأفاد الموقع بأن ممثلي النادي الأهلي اتصلوا بالفعل بليفاكوفيتش، ويحاولون إقناعه بالذهاب للعب في المملكة العربية السعودية.
وكان ليفاكوفيتش قد برز مع منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، حيث قادهم لاحتلال المركز الثالث.
وحقق دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى منتخب كرواتيا إنجازًا غير مسبوق في نهائيات كأس العالم بعدما بات أول حارس مرمى يتصدى لـ4 ركلات ترجيح في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 1930.
ودومينيك ليفاكوفيتش هو حارس مرمى كرواتي من مواليد 9 يناير 1995، يمتلك 28 عامًا ولم يلعب قط خارج الدوري الكرواتي، حيث بدأ مسيرته مع زادار، ومنه انضم إلى فريق زغرب ثم وصل إلى أكبر فرق كرواتيا، دينامو زغرب عام 2015 ، ومنذ العودة من إعارته في 2016، أصبح دومينيك ليفاكوفيتش هو الحارس الأول لدينامو زغرب وحقق معهم الكثير من الألقاب المحلية.
على الصعيد الدولي، شارك ليفاكوفيتش مع منتخب كرواتيا للمرة الأولى عام 2017، ومنذ ذلك الحين خاض 41 مباراة دولية على سائر الأصعدة.
يُشار إلى أن فريق أهلي جدة عاد إلى دوري روشن السعودي للمحترفين بعد موسم وحيد من هبوطه لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى.