بالصور.. السعودية والإمارات وقطر ينتزعون ألقاب أشواط فئتي "الحقايق واللقايا"

اختتمت منافسات اليوم الثاني من كأس العلا للهجن والتي شهدت إقامة 4 أشواط لفئات حقايق "4 كم" ولقايا "5 كم" (شوطين لكل فئة)، فيما بلغ مجموع جوائز اليوم الثاني في الأشواط الأربعة لفئتي "حقايق" و"لقايا" 25.6 مليون ريال بواقع 12.8 مليون لكل فئة، نصيب أصحاب المركز الأول فيها 3.5 ملايين، الثاني مليون، والثالث 500 ألف ريال.