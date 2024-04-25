بالصور.. السعودية والإمارات وقطر ينتزعون ألقاب أشواط فئتي "الحقايق واللقايا"

اختتمت منافسات اليوم الثاني من كأس العلا للهجن والتي شهدت إقامة 4 أشواط لفئات حقايق "4 كم" ولقايا "5 كم" (شوطين لكل فئة)، فيما بلغ مجموع جوائز اليوم الثاني في الأشواط الأربعة لفئتي "حقايق" و"لقايا" 25.6 مليون ريال بواقع 12.8 مليون لكل فئة، نصيب أصحاب المركز الأول فيها 3.5 ملايين، الثاني مليون، والثالث 500 ألف ريال.
وتمكّنت المطية "العلا" لمالكها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أولى ألقاب اليوم الثاني بخطفها لقب الشوط الأول "حقايق بكار" بتوقيت بلغ 5:59.318 دقيقة، بينما كان لقب الشوط الثاني "حقايق قعدان" من نصيب المطية "شرط" لمالكها الإماراتي محمد الكتبي بتوقيت بلغ 5.57.843 دقيقة.
في حين نجحت المطية "السايحة" لهجن زعبيل من الإمارات بتحقيق لقب الشوط الثالث (بكار) بتوقيت بلغ 7:52.343 دقيقة، وانتزعت المطية "نايد" لهجن الشحانية من قطر لقب الشوط الرابع (قعدان) بتوقيت بلغ 7:49.888 دقيقة.
وتستكمل المنافسات في اليوم الثالث غدًا من خلال 4 أشواط لفئات جذاع "6 كم" وثنايا "8 كم" (شوطين لكل فئة)، على أن تختتم المنافسات في رابع الأيام بشوطي حيل وزمول "8 كم".
وتعد كأس العلا للهجن من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للهجن، وتُقام على مدار 4 أيام في الفترة من 24 حتى 27 إبريل 2024، وتحتضنها قرية مغيراء للرياضات التراثية بالعلا.
وتَعِد النسخة الثانية من البطولة بتجربة استثنائية، حيث تقدم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتجارب الثقافية والتراثية، مما يجعلها المكان المثالي لجميع أفراد العائلة. وتتضمن الفعاليّة عروضًا ثابتة وأخرى تفاعلية تحتفي بتاريخ العُلا والتراث الغني للمملكة.
وتسلط العروض الموسيقية والبصرية التي ترافق الفعاليّة الضوء على الأهمية التاريخية للهجن في ثقافة العُلا، مبرزة تراثها ودورها الحيوي في حياة المجتمع المحلي عبر العصور.
وتشمل الفعاليّات الإضافية تجربة ركوب الجمال، وتجربة "لايت برايت"، التي تتيح للضيوف إطلاق العنان لإبداعاتهم وإنشاء أشكال فنية باستخدام عصي الأكريليك والضوء، بالإضافة إلى فن الحناء البدوي التراثي، فضلاً عن عروض ضوء الخط العربي بعد غروب الشمس.
ويمكن لضيوف العُلا الاستمتاع بتجربة محلية فريدة تتضمن تحميص وتذوق القهوة السعودية التقليدية، واكتشاف المطاعم المحلية والعالمية في منافذ المأكولات والمشروبات المميزة.