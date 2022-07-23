تطبيقات فنية وجُمل تكتيكية متنوعة تجهِّز الشباب في معسكره بإسبانيا

واستهل اللاعبون الحصة المسائية بتمارين إحماء وإطالة منوعة، ثم أجرى المدرب مناورة تكتيكية على منتصف الملعب، ركز من خلالها على الاستحواذ واللعب من لمسة ولمستين، والإنهاء بالطريقة الصحيحة، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بتقسيم الفريـق إلى مجموعتيـن، أدوا مـن خلالهما تمارين تحمُّل مكثفة لرفع المعدل اللياقي.