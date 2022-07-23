تطبيقات فنية وجُمل تكتيكية متنوعة تجهِّز الشباب في معسكره بإسبانيا

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب أمس السبت تدريباته التحضيرية لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2022/ 2023، الذي ينطلق في الخامس والعشرين من أغسطس المقبل، على فترتين ضمن معسكره الخارجي المقام في مدينة ماريبا الإسبانية.
انطلقت الحصة التدريبية الصباحية بتمارين إحماء وتسخين، ثم قسَّم المدرب المؤقت عبداللطيف الحسيني اللاعبين لمجموعات عدة، نفَّذ من خلالها تطبيقات فنية منوعة، بعدها أخضع المـدرب اللاعبيـن لمناورة في منتصف الملعب، طبَّق خلالها عددًا من الجُمل التكتيكية.
واستهل اللاعبون الحصة المسائية بتمارين إحماء وإطالة منوعة، ثم أجرى المدرب مناورة تكتيكية على منتصف الملعب، ركز من خلالها على الاستحواذ واللعب من لمسة ولمستين، والإنهاء بالطريقة الصحيحة، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بتقسيم الفريـق إلى مجموعتيـن، أدوا مـن خلالهما تمارين تحمُّل مكثفة لرفع المعدل اللياقي.
وسيخوض الفريق الأحد حصتَيْن تدريبيتَيْن، صباحية ومسائية؛ وذلك من أجل رفع المعدل اللياقي للاعبين.
ومن المقرر أن يلتحق الحارس الكوري الجنوبي كيم سونج جيو بتدريبات الفريق خلال الساعات القادمة بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.