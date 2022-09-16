الأخضر الشاب يكتسح ميانمار بخماسية في التصفيات الآسيوية

تفوَّق منتخب السعودية على ميانمار بنتيجة 5-0 اليوم الجمعة على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخُبر، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.