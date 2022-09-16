الأخضر الشاب يكتسح ميانمار بخماسية في التصفيات الآسيوية

تفوَّق منتخب السعودية على ميانمار بنتيجة 5-0 اليوم الجمعة على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخُبر، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.
وسجَّل عبدالله رديف (20 و45) وسالم النجدي (23) وعبدالملك العييري (34) ومصعب الجوير (83) أهداف الفوز لصالح المنتخب السعودي.
وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذات اليوم الجمعة أيضًا فوز أوزبكستان على الصين 2-1 على الملعب نفسه.
وسجل أكبر اوكتاموف (7) وجافوخير أوتامرادوف (23) هدفَي أوزبكستان، في حين أحرز عبدالله اديلي (17) هدف الصين.
وأكمل المنتخب الأوزبكي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد محمود جورابوييف في الدقيقة الـ42 من عمر اللقاء.
يُشار إلى أن نتائج منتخب أوزبكستان لا تحتسب في الترتيب النهائي من أجل تحديد المتأهلين إلى النهائيات؛ كونه حصل على بطاقة التأهل المباشرة بصفته فريق الدولة المضيفة.
وبعد عدم احتساب نتائج منتخب أوزبكستان تتصدر السعودية ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الصين، في حين لا يزال رصيدا ميانمار والمالديف خاليَيْن من النقاط.