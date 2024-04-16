بجوائز تتجاوز الـ 10 ملايين ريال .. غدًا انطلاق كأس العالم لقفز الحواجز والترويض

تنطلق في الرياض غدًا الأربعاء فعاليّات النسخة الـ 45 من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وعلى مدى أربعة أيام بمشاركة 51 فارسًا وفارسة بـ 60 جوادًا يمثلون 24 دولة من بينهم الفرسان المصنفون الستة الأوائل على التوالي في قائمة التنصيف العالمي في قفز الحواجز.
وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد أعلن اختيار السعودية لاستضافة النهائيات في نوفمبر للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ولتكون السعودية الدولة الـ 12 في سجل الدول المستضيفة.
وتستهل فعاليّات اليوم الأول بإقامة شوط الجائزة الكبرى في الترويض يليه شوط السرعة في قفز الحواجز (ارتفاع ـ 1.60 متر)، على أن تتختم بفقرة استعراضية للجماهير يقدمها الإسباني سانتي سيرا.
وتشهد النسخة الحالية زيادة استثنائية في الجوائز المالية للأبطال المتوجين هي الأكبر في تاريخ البطولة، حيث كان من المقرر أن تبلغ 1.3 مليون يورو (5.2 ملايين ريال) لتصل إلى 2.6 ملايين يورو (10.3 ملايين ريال).
وتضم قائمة الفرسان في قفز الحواجز 34 فارسًا وفارسة يمثلون 17 دولة في مقدمتهم السويدي هنريك فون إيكيرمان حامل اللقب، الألمانية أيزابيل ويرث، السويسري ستيف غيردا، والفرنسيان جوليان إبايلارد، وكينتفارينغتون إضافة إلى السعوديين رمزي الدهامي، خالدالمبطي، وعبد الله الشربتلي.
كما تضم قائمة الفرسان في الترويض 17 فارسًا وفارسة يمثلون 12 دولة في مقدمتهم الثلاثي الألماني: إيزابيلفيرث، وماتياس راث، ورافائيل نيتز، والثلاثي الأمريكي بنجامين إبيلينج، كيفن كوهمان، وآنا ماريك.