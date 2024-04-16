بجوائز تتجاوز الـ 10 ملايين ريال .. غدًا انطلاق كأس العالم لقفز الحواجز والترويض

تنطلق في الرياض غدًا الأربعاء فعاليّات النسخة الـ 45 من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وعلى مدى أربعة أيام بمشاركة 51 فارسًا وفارسة بـ 60 جوادًا يمثلون 24 دولة من بينهم الفرسان المصنفون الستة الأوائل على التوالي في قائمة التنصيف العالمي في قفز الحواجز.