الرئيس الفرنسي يفتتح أولمبياد باريس 2024

افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الجمعة دورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثين على ضفاف نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، والعديد من رؤساء الدول العالمية، وأكثر من 300 ألف متفرج.
وشهد حفل الافتتاح المميز، الذي أقيم خارج ميادين الملاعب للمرة الأولى على مستوى التاريخ، إقامة طابور عرض للدول المشاركة، التي بلغ عددها 206 دول، على متن 85 قاربًا، قطعت نحو 6 كيلومترات على ماء نهر السين، إضافة للعديد من الفقرات الموسيقية وعروض الألعاب النارية، والفقرات المحاكية لتاريخ وثقافة فرنسا.
ورفع العَلَم السعودي في افتتاح أكبر حدث رياضي بالعالم لاعب المنتخب السعودي لقفز الحواجز الفارس التاريخي رمزي الدهامي، وزميلته لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب.
وعبَّر الدهامي عن اعتزازه برفع عَلَم السعودية في المحفل الأولمبي بجانب زميلته دنيا أبو طالب، مشيرًا إلى أن ذلك يدعو للفخر، وهو حلم يتمناه أي مواطن سعودي، متمنيًا أن يوفَّق وزملاؤه المشاركون بتقديم المستوى الذي يليق بسمعة الرياضة السعودية.
فيما أبدت دنيا أبو طالب فخرها برفعها عَلَم السعودية في المحفل الأولمبي، مؤكده أن المشاركة في الأولمبياد حلم كل رياضي، وقالت: "أطمح لتقديم مستوى مشرف، يعكس الدعم والاهتمام الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة بالسعودية، والمتابعة المستمرة من سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل".
وتواصل لاعبة المنتخب السعودي للسباحة، مشاعل العايد، تدريباتها استعدادًا لمشاركتها في منافسات الدورة الأولمبية بعد غدٍ الأحد، ضمن سباق 200م حرة.
وانضمت العايد لمعسكر فريق السعودية في نورماندي منذ إعلان مشاركتها الأولمبية بواسطة "بطاقات الدعوة" في التاسع من يوليو الحالي، قبل أن تدخل قرية الرياضيين أمس الخميس.
ويترقب محبو وجمهور الدورات الأولمبية اسم الفائزين بأولى الميداليات الذهبية في الأولمبياد الحالي، وتحديدًا في مسابقة مختلط الرماية التي ستقام أدوارها النهائية صباح غدٍ السبت.
وسجلت لاعبة المنتخب الجورجي للرماية "نينو سالكوفادزه - Nino SALUKVADZE" اسمها بوصفها أول امرأة في التاريخ توجَد في عشر دورات أولمبية؛ إذ بدأتها من أولمبياد سيئول 1988م، إبان تمثيلها المنتخب السوفييتي.
كما تطمح اللاعبة الهندية "Elavenil VALARIVAN" لتسجيل اسمها بوصفها أول امرأة تفوز بميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات سيدات الهند في الدورات الأولمبية.