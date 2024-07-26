الرئيس الفرنسي يفتتح أولمبياد باريس 2024

وشهد حفل الافتتاح المميز، الذي أقيم خارج ميادين الملاعب للمرة الأولى على مستوى التاريخ، إقامة طابور عرض للدول المشاركة، التي بلغ عددها 206 دول، على متن 85 قاربًا، قطعت نحو 6 كيلومترات على ماء نهر السين، إضافة للعديد من الفقرات الموسيقية وعروض الألعاب النارية، والفقرات المحاكية لتاريخ وثقافة فرنسا.