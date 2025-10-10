إصابة نجم النصر جواو فيليكس خلال مشاركته مع منتخب البرتغال

كشفت تقارير برتغالية عن إصابة النجم جواو فيليكس، لاعب نادي النصر السعودي والمنتخب البرتغالي، وذلك أثناء مشاركته في تدريبات المنتخب استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026.
وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان رسمي، أن فيليكس تعرّض لإصابة عضلية خلال تدريبات المنتخب، قبل مواجهة إيرلندا الشمالية في الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ما أدى إلى غيابه عن التدريبات الجماعية في الساعات الماضية.
ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره الإيرلندي مساء غدٍ السبت، ضمن مشوار التصفيات الأوروبية، وسط ترقب لموقف فيليكس من المشاركة في اللقاء.
ويقدّم فيليكس أداءً مميزًا مع النصر منذ انضمامه إلى صفوفه، إذ ساهم في تصدّر “العالمي” جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، متقدّمًا بفارق نقطتين عن القادسية صاحب المركز الثاني.