إصابة نجم النصر جواو فيليكس خلال مشاركته مع منتخب البرتغال

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان رسمي، أن فيليكس تعرّض لإصابة عضلية خلال تدريبات المنتخب، قبل مواجهة إيرلندا الشمالية في الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ما أدى إلى غيابه عن التدريبات الجماعية في الساعات الماضية.