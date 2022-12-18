بقيادة "ميسي" و"مبابي".. تعرّف على تشكيلتي فرنسا والأرجنتين في نهائي مونديال قطر2022

كشف المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم " ديدييه ديشامب، ونظيره ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن التشكيلة الرسمية لمواجهة المنتخبين في نهائي كأس العالم "قطر 2022"، مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب لوسيل (شمال العاصمة القطرية الدوحة)، بقيادة الحكم البولندي "سيمون".