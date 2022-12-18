بقيادة "ميسي" و"مبابي".. تعرّف على تشكيلتي فرنسا والأرجنتين في نهائي مونديال قطر2022

كشف المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم " ديدييه ديشامب، ونظيره ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن التشكيلة الرسمية لمواجهة المنتخبين في نهائي كأس العالم "قطر 2022"، مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب لوسيل (شمال العاصمة القطرية الدوحة)، بقيادة الحكم البولندي "سيمون".
حراسة المرمى: هوجو لوريس.
الدفاع: جويل كوندي - رافائيل فاران - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز.
الوسط: أنطوان جريزمان - أوريلين تشواميني - آدريان رابيو.
الهجوم: كيليان مبابي - أوليفيه جيرو - عثمان ديمبلي.
حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.
الدفاع: مولينا - كريستيان روميرو - أوتاميندي - أكونيا.
الوسط: دي باول - إنزو فرنانديز - ماك أليستر.
الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - دي ماريا.
ويخوض منتخب فرنسا النهائي وهو حامل اللقب 2018، وفي خزانته لقبان، ويسعى لتحقيق إنجاز تاريخي، وهو الظفر باللقب للمرة الثانية على التوالي (والثاني في مسيرة لاعب المستقبل الفرنسي مبابي).
كما هو الحال بالنسبة لمنتخب الأرجنتين، الذي يسعى لخطف اللقب الثالث؛ ليكون الفاصل بين "التانغو" و"الديوك"، ويكتب النجم العالمي "ميسي" السطر الأخير بماء الذهب في نهاية مسيرته مع منتخب بلاده.