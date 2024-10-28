القادسية يعبر لربع نهائي كأس الملك.. عبر بوابة الوحدة

التحق فريق القادسية الأول لكرة القدم بركب المتأهلين إلى دور ربع نهائي كأس الملك عقب فوزه على مضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
منح الهولندي جونينهو باكونا التقدم مبكراً لأصحاب الضيافة منذ الدقيقة السابعة من مجهود فردي مميز حينما خطف الكرة من أمام المدافعين ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويراوغ المدافعين ويسدد من بين قدمي الحارس أحمد الكسار.
وعدل المهاجم الكولومبي جوليان كينيونيس النتيجة للقادسية بعدما تلقى تمريرة مميزة من هيثم عسيري وضعته في مواجهة المرمى لم يتوان في إيداعها الشباك في الدقيقة 37.
وعاد المهاجم الكولومبي لينصب نفسه نجماً للمباراة حينما كسر مصيدة التسلل وتوغل في منطقة العمليات قبل أن يلعب الكرة بطريقة ذكية من فوق الحارس عبدالرحمن الشمري وذلك في الدقيقة (45+3).
وفي الشوط الثاني حاول القادسية تعزيز تقدمه لكنه فشل في ذلك بالمقابل واصل الوحدة بحثه عن تعديل النتيجة دون أن ينجح في زيارة الشباك لتمر الدقائق المتبقية دون تغيير على النتيجة ليطلق الحكم صافرة النهاية التي حملت الأفراح للضيوف بتأهلهم للدور المقبل.