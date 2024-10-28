القادسية يعبر لربع نهائي كأس الملك.. عبر بوابة الوحدة

وفي الشوط الثاني حاول القادسية تعزيز تقدمه لكنه فشل في ذلك بالمقابل واصل الوحدة بحثه عن تعديل النتيجة دون أن ينجح في زيارة الشباك لتمر الدقائق المتبقية دون تغيير على النتيجة ليطلق الحكم صافرة النهاية التي حملت الأفراح للضيوف بتأهلهم للدور المقبل.