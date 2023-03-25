أخضر السهام يواصل مبارياته التنافسية مع أبطال العالم في معسكره بتركيا

ويتكوّن الفريق المختلط للمنتخب من 3 فرق لعبت اليوم، في مواجهات مختلفة؛ الفريق الأول: عبدالرحمن الموسى، ومشاعل العتيبي؛ والفريق الثاني: منصور علوي، وسارة بن سلوم؛ والفريق الثالث راشد السبيعي، ودلال المقيرن. وقدموا نتائج جيدة في ظل المواجهات القوية التي لعبوها.