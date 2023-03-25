أخضر السهام يواصل مبارياته التنافسية مع أبطال العالم في معسكره بتركيا

واصل المنتخب السعودي للسهام، اليوم، في معسكره في أنطاليا؛ مبارياته التنافسية مع أبطال العالم في السهام، من ضمنها المنتخب التركي والبريطاني والفرنسي.
ويتكوّن الفريق المختلط للمنتخب من 3 فرق لعبت اليوم، في مواجهات مختلفة؛ الفريق الأول: عبدالرحمن الموسى، ومشاعل العتيبي؛ والفريق الثاني: منصور علوي، وسارة بن سلوم؛ والفريق الثالث راشد السبيعي، ودلال المقيرن. وقدموا نتائج جيدة في ظل المواجهات القوية التي لعبوها.
وتأتي هذه المنافسات ضمن المعسكر المقام في أنطاليا للتحضير للبطولة المفتوحة المقررة في 27 مارس، والخاضعة للتصنيف العالمي.