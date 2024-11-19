بتال القوس عقب هزيمة "الأخضر" أمام إندونيسيا: اللوم كله على اتحاد كرة القدم

وجّه الإعلامي بتال القوس انتقادات حادة لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم عقب خسارة المنتخب مساء اليوم أمام إندونيسيا.
وقال "القوس" مغرداً على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "حظاً أوفر لمنتخبنا.. لا لوم على رينارد واللاعبين.. اللوم على مَن وضعنا في هذه المواقف المحرجة بالمكابرة والتأخر في تعديل الأخطاء منذ نهائيات آسيا.. اللوم كله على مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ ياسر المسحل".
واختتم قائلاً: "رغم هذه البداية السيئة إلا أن الأمل لا يزال حياً".
وخسر المنتخب السعودي مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره المنتخب الإندونيسي بنتيجة (2/ 0)، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.