بتال القوس عقب هزيمة "الأخضر" أمام إندونيسيا: اللوم كله على اتحاد كرة القدم

وقال "القوس" مغرداً على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "حظاً أوفر لمنتخبنا.. ‏لا لوم على رينارد واللاعبين.. اللوم على مَن وضعنا في هذه المواقف المحرجة بالمكابرة والتأخر في تعديل الأخطاء منذ نهائيات آسيا.. اللوم كله على مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ ياسر المسحل"‏.