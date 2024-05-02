دوري روشن للمحترفين: بعشرة لاعبين .. الرياض ينجو من مطب الفتح بالتعادل

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مع شقيقه الرياض في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الفتح ، لحساب الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.
أهداف المباراة بدأها محترف الفتح دجانيني تفاريس في الدقيقة 6 من عمر المباراة قبل أن يضيف زيلاريان الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 80 وذلك قبل أن يقلص الشويرخ النتيجة بهدف لصالح الرياض في الدقيقة 90+1.
وفي الدقيقة 90+4 ينجح محترف الرياض ندونج في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الوقت القاتل من عمر المباراة.
يُذكر أن فريق الرياض لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 عقب طرد لاعبه خالد الشويع.
fتلك النتيجة يرفع الفتح رصيده من النقاط عند النقطة رقم 41 كما رفع الرياض رصيده عند النقطة 29.