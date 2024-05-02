دوري روشن للمحترفين: بعشرة لاعبين .. الرياض ينجو من مطب الفتح بالتعادل

أهداف المباراة بدأها محترف الفتح دجانيني تفاريس في الدقيقة 6 من عمر المباراة قبل أن يضيف زيلاريان الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 80 وذلك قبل أن يقلص الشويرخ النتيجة بهدف لصالح الرياض في الدقيقة 90+1.