الأخضر الشاب يكتسح منتخب فلسطين بخماسية.. ويتأهّل لنهائي البطولة العربية

افتتح المدافع محمد سليمان أهداف المنتخب السعودي في الدقيقة 36، وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول أضاف عبدالله رديف الهدف الثاني، وعاد ذات اللاعب ليدون الهدف الشخصي الثاني له والثالث لمنتخب بلاده عند الدقيقة 65، وبعدها بدقيقتين عزز عبدالعزيز العليوة تقدم الأخضر بالهدف الرابع، واختتم البديل صالح الرحماني مهرجان الأهداف بتسجيله خامس الأهداف في الدقيقة 87، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، في أولى مباريات الدور نصف النهائي.