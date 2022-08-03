الأخضر الشاب يكتسح منتخب فلسطين بخماسية.. ويتأهّل لنهائي البطولة العربية

تأهّل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم إلى نهائي البطولة العربية، بعد أن أمطر شباك منتخب فلسطين بخماسية نظيفة، في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.
افتتح المدافع محمد سليمان أهداف المنتخب السعودي في الدقيقة 36، وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول أضاف عبدالله رديف الهدف الثاني، وعاد ذات اللاعب ليدون الهدف الشخصي الثاني له والثالث لمنتخب بلاده عند الدقيقة 65، وبعدها بدقيقتين عزز عبدالعزيز العليوة تقدم الأخضر بالهدف الرابع، واختتم البديل صالح الرحماني مهرجان الأهداف بتسجيله خامس الأهداف في الدقيقة 87، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، في أولى مباريات الدور نصف النهائي.
وينتظر المنتخب السعودي في نهائي البطولة العربية الفائز من مباراة المنتخب المصري ونظيره الجزائري، والتي ستقام في وقت لاحق من مساء اليوم.