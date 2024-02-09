كأس الاتحاد السعودي للسيدات: الشباب والأهلي يتأهلان للمباراة النهائية

تأهل فريقا الأهلي والشباب إلى المباراة النهائية من النسخة الأولى من كأس الاتحاد السعودي للسيدات لكرة القدم عقب فوزهما في مباراتي نصف نهائي البطولة اليوم الجمعة.
وحجز فريق الأهلي مقعده في النهائي عقب فوزه على نظيره القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب نادي القادسية بالخبر.
تناوب على تسجيل أهداف الأهلي كل من اللاعبات ابتسام جرايدي هدفين و حورية الشمراني فيما سجل ثنائية القادسية كل من لاعبة الأهلي كابا كابا بالخطأ في مرماها و أجارانجويا.
وبلغت سيدات الشباب المشهد الختامي عقب تجاوزهن سيدات الاتحاد بنتيجة (5-4) اليوم الجمعة على ملعب نادي الشباب بالعاصمة الرياض.
أهداف الشباب سجلتها كل من البندري مبارك هدفين و نورة إبراهيم وفاطمة منصور ومي سويلم فيما سجل أهداف الاتحاد اللاعبات ليلى إسكندر و سلمى أماني و صبا توفيق و تاله الغامدي.
يشار أن البطولة انطلقت في شهر نوفمبر الماضي بمشاركة 16 فريقاً، قسموا على مستويين بحيث ضم كل مستوى 8 فرق حسب مراكزها في الموسم الماضي.
وضم المستوى الأول أندية دوري الدرجة الممتازة؛ النصر، الهلال، الشباب، الاتحاد، الأهلي، شعلة الشرقية، الرياض، القادسية، فيما ضم المستوى الثاني أندية دوري الدرجة الأولى؛ البيرق، جدة، نجمة جدة، اتحاد النسور، الهمة، صقور الغربية، سهم، الأمل، حيث لعبت البطولة بنظام خروج المغلوب ابتداءًا من دور ثمن النهائي.
واعتمد الاتحاد السعودي الجوائز المالية لكأس الاتحاد السعودي حيث سيحصل بطل البطولة على 750,000 ريال، وصاحب المركز الثاني 500,000 ريال، والمركز الثالث 200,000 ألف ريال.