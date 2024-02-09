كأس الاتحاد السعودي للسيدات: الشباب والأهلي يتأهلان للمباراة النهائية

وضم المستوى الأول أندية دوري الدرجة الممتازة؛ النصر، الهلال، الشباب، الاتحاد، الأهلي، شعلة الشرقية، الرياض، القادسية، فيما ضم المستوى الثاني أندية دوري الدرجة الأولى؛ البيرق، جدة، نجمة جدة، اتحاد النسور، الهمة، صقور الغربية، سهم، الأمل، حيث لعبت البطولة بنظام خروج المغلوب ابتداءًا من دور ثمن النهائي.