بعد فوزه على فريق كانيولاس ماركيت.. "أنكورا" السعودي للبولو يتوج بكأس لادولفينا

وكان فريق أنكورا بقيادة خالد العمران، قد كسب جميع مبارياته في البطولة التي شارك فيها 8 فرق، وتصدر مجموعته بعد أن فاز على لامار 8/7 وتجاوز فريق لاس كودورنايس، وتغلب على فريق إم آند إم.