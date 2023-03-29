بعد فوزه على فريق كانيولاس ماركيت.. "أنكورا" السعودي للبولو يتوج بكأس لادولفينا

حقق فريق أنكورا السعودي للبولو، لقب بطولة كأس لادولفينا بولو رانش، التي أقيمت على ملعب لادولفينا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وذلك بعد فوزه على فريق كانيولاس ماركيت في المباراة النهائية بنتيجة 9/8 .
وكان فريق أنكورا بقيادة خالد العمران، قد كسب جميع مبارياته في البطولة التي شارك فيها 8 فرق، وتصدر مجموعته بعد أن فاز على لامار 8/7 وتجاوز فريق لاس كودورنايس، وتغلب على فريق إم آند إم.
وشهدت البطولة تواجد المهندس هاشم العلوي رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد، لمتابعة ودعم اللاعبين معنوياً والتباحث مع الجانب الأرجنتيني لتعزيز المشاركات والمنافسات بين البلدين بدعم مباشر من الاتحاد.