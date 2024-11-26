نجم الاتفاق يرفض عرض عملاق الدوري التركي

اتخذ الفرنسي موسى ديمبيلي، لاعب الاتفاق، قراره بشأن اهتمام نادي غلطة سراي التركي بالتعاقد معه بالشتوية المقبلة .
وكان موسى ديمبيلي قد دخل دائرة اهتمام النادي التركي، لتدعيم صفوف الفريق، بعد إصابة ماورو إيكاردي في مباراة الفريق أمام توتنهام وانتهاء موسمه .
وبحسب ما أوردته صحيفة "ajanspor" فإن المرشح الجديد لغلطة سراي، ديمبيلي ليس على استعداد تمامًا لمغادرة الجزيرة العربية خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وشارك موسى ديمبيلي البالغ من العمر 28 عامًا، في 13 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 2. وينتهي عقد ديمبيلي في الصيف المقبل.
وتمت التوصية بموسى ديمبيلي من قبل المسؤولين فى تركيا، لبحث إمكانية كسب خدماته خلال بالميركاتو الشتوي المقبل بعد موافقة المدرب أوكان بوروك .
وزعمت تقارير في وقت سابق أن غلطة سراي سيقدم عرضًا لمدة 6 أشهر، للاعب الفرنسي، الذي ينتهي عقده في يونيو 2025 .
ويستعد الاتفاق غدًا الأربعاء لمواجهة فريق العربي القطري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية .