الاتحاد يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك برباعية في شباك الشباب

تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الشباب بنتيجة 1-4، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الدور ربع النهائي.