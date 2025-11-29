الاتحاد يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك برباعية في شباك الشباب

تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الشباب بنتيجة 1-4، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الدور ربع النهائي.
انطلقت المواجهة بقيادة الحكم الهولندي داني ماكيلي، وافتتح الشباب التسجيل عبر لاعبه عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 14، قبل أن يعادل الاتحاد النتيجة عن طريق محمد دومبيا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 20.
وقلب الاتحاد الطاولة بهدف ثان حمل توقيع قائد الفريق كريم بنزيما عند الدقيقة 30، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف.
وفي الشوط الثاني، حرمت العارضة الاتحاد من هدف ثالث بعد ارتطام تسديدة بيرغوين عند الدقيقة 77، قبل أن يجري المدرب كونسيساو تغييرًا بدخول حسام عوار بديلًا لبرغوين عند الدقيقة 80.
وعزّز بنزيما تقدم الاتحاد بهدف ثالث عند الدقيقة 84، ثم أضاف هدفه الثالث "هاتريك" عند الدقيقة 86 في مرمى الحارس غروهي، ليقود الاتحاد إلى نصف النهائي ويواصل رحلة الدفاع عن لقبه في "أغلى الكؤوس".