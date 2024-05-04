في أمسية "الدون".. النصر يضرب الوحدة بسداسية.. ويحافظ على الوصافة

الشوط الأول انتهى برباعية صفراء دون مقابل، جاءت عن طريق "كريستيانو رونالدو (هدفين)" في الدقيقتين الـ5، والـ12، وهدف ثالث عن طريق "أوتافيو" في "د18"، ورابع عن طريق "ساديو ماني" في "د 45".