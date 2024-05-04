في أمسية "الدون".. النصر يضرب الوحدة بسداسية.. ويحافظ على الوصافة

مزَّق فريق النصر الأول لكرة القدم شباك ضيفه الوحدة بسداسية دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت في ختام الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم سلطان الحربي.
الشوط الأول انتهى برباعية صفراء دون مقابل، جاءت عن طريق "كريستيانو رونالدو (هدفين)" في الدقيقتين الـ5، والـ12، وهدف ثالث عن طريق "أوتافيو" في "د18"، ورابع عن طريق "ساديو ماني" في "د 45".
وكانت العارضة النصراوية قد تصدت لرأسية لاعب الوحدة عبدالعزيز نور في "د28".
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في "د 52"، سجل "رونالدو" الهدف الثالث له "هاتريك"، والخامس لفريقه النصر؛ وتربع على قمة هدافي الدوري برصيد "32 هدفًا" حتى الآن.
واختتم مدافع الأصفر محمد آل فتيل السداسية للنصر في "د88".
وبتلك النتيجة بقي النصر "وصيفًا" خلف الهلال برصيد 74 نقطة، والوحدة برصيد 32 نقطة في المركز الـ 12.