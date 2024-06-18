أخضر تحت 19 عاماً في المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا

تستضيف محافظة الطائف بطولة الديار العربية لمنتخبات غرب آسيا لكرة القدم تحت 19 عامً، خلال الفترة من 25 يونيو وحتى الخامس من يوليو المقبل، وينظمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بمشاركة 12 منتخبًا، هي: السعودية، العراق، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، الكويت، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، إضافة إلى منتخب ألبانيا ضيف البطولة.