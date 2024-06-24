كتبوا شهادة نجاح دوري "روشن" السعودي.. محترفو "يورو 2024" أشعلوا الحماس والمنافسة

مشاركة تاريخية غير مسبوقة تلك التي تحدث حاليًا ضمن فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، المقامة بألمانيا، التي تشهد حضورًا كبيرًا لنجوم دوري المحترفين السعودي، الذين أشعلوا حماس جماهير البطولة الأوروبية بأدائهم داخل المستطيل الأخضر.
وتضم البطولة الأوروبية العريقة 14 لاعبًا من محترفي "دوري روشن" برفقة منتخبات بلادهم؛ ما جذب اهتمام الكثير من المراقبين ووسائل الإعلام العالمية.
ورصدت صحيفة "الجارديان" البريطانية مساهمات نجوم الدوري السعودي في بطولة يورو 2024، مؤكدة في تقريرها أن دوري "روشن" يتم تمثيله بشكل جيد في البطولة الأوروبية؛ ليكون سادس أكبر مورد في البطولة متقدمًا على الدوري الهولندي والدوري التركي الممتاز والدوري البرتغالي الممتاز.
ولفت التقرير إلى أن ناديَي الهلال والنصر لديهما عدد أكبر من اللاعبين يمثلونهما في ألمانيا مقارنة بمارسيليا أو فالنسيا أو سبورتنج أو رينجرز.
وبشكل خاص ألقى تقرير "جارديان" الضوء على المباراة الافتتاحية لدور المجموعات بين النمسا وفرنسا، وتحديدًا الدقيقة الـ85، التي شهدت سعي النمسا إلى إدراك التعادل في وقت متأخر.
فبينما كان لاعب فولفسبورج، باتريك فيمر، ينطلق نحو المرمى، لم يحسب حساب لاعب خط الوسط، نجولو كانتي، الذي انطلق بسرعة كبيرة، واستولى على الكرة بساقيه؛ ما دفع مقاعد البدلاء الفرنسية إلى الوقوف على أقدامهم في تصفيق.
وكان "كانتي" أفضل لاعب في المباراة بعد أن استمر في اللعب طوال التسعين دقيقة، وبلغت سرعته القصوى 21.4 ميل في الساعة؛ وهو ما يجعله ثاني أسرع لاعب في فرنسا بعد كيليان مبابي، حتى أنه قطع مسافة 11.8 كيلومتر، أي أكثر من أي لاعب فرنسي آخر.
وفي السياق، أكد التقرير أن كل لاعب من محترفي الدوري السعودي لعب دورًا كاملاً مع فريقه هذا الموسم؛ بدليل أن "رونالدو" سجل 50 هدفًا في جميع المسابقات، متابعًا أن نجاح الدوري السعودي يُشكِّل أهمية كبيرة للبلاد؛ باعتباره أحد أشكال نشر الثقافة.
واختتم تقرير "الجارديان" بالتأكيد أن البطولات، مثل بطولة الأمم الأوروبية، هي بمنزلة دليل لأي لاعبين جدد محتملين في الدوري السعودي أنهم ما زالوا قادرين على المنافسة على أكبر المسارح.