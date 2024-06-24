كتبوا شهادة نجاح دوري "روشن" السعودي.. محترفو "يورو 2024" أشعلوا الحماس والمنافسة

وكان "كانتي" أفضل لاعب في المباراة بعد أن استمر في اللعب طوال التسعين دقيقة، وبلغت سرعته القصوى 21.4 ميل في الساعة؛ وهو ما يجعله ثاني أسرع لاعب في فرنسا بعد كيليان مبابي، حتى أنه قطع مسافة 11.8 كيلومتر، أي أكثر من أي لاعب فرنسي آخر.