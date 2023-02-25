‬ضمن استعداده لكأس آسيا.. الأخضر الشاب يواجه الإمارات "وديًّا"

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم غدًا الأحد مباراته التجريبية الثانية ضمن معسكره الإعدادي بالإمارات، المقام استعدادًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها مطلع الشهر المقبل.