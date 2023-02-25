‬ضمن استعداده لكأس آسيا.. الأخضر الشاب يواجه الإمارات "وديًّا"

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم غدًا الأحد مباراته التجريبية الثانية ضمن معسكره الإعدادي بالإمارات، المقام استعدادًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها مطلع الشهر المقبل.
ويحل "الأخضر" ضيفًا على منتخب الإمارات وديًّا في الـ5:20 مساء بتوقيت الإمارات (الـ4:20 مساء بتوقيت السعودية)، على ملعب اتحاد الإمارات لكرة القدم.
وعلى الصعيد الميداني، واصل المنتخب السعودي مساء اليوم السبت تدريباته على ملعب جبل علي تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز المساعد له، وطبَّق خلالها اللاعبون تمارين تكتيكية.
يُذكر أن الأخضر يأتي ضمن المجموعة "الرابعة" في بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات (اليابان، الصين وقيرغيزستان).