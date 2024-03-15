أخضر الشاطئية يدشن تدريباته في جنوب إفريقيا استعداداً لبطولة كوسافا

وكانت قد وصلت أمس الخميس، بعثة أخضر الشاطئية، إلى مدينة ديربان في جمهورية جنوب إفريقيا، حيث أدى المنتخب السعودي أولى تدريباته على الملعب الرديف الذي سيحتضن مباريات البطولة بقيادة المدرب "البرازيلي" قوقا زولوكوفيك، الذي فتح ملف مباراة منتخب سيشل يوم الأحد المقبل، في افتتاح مبارياتهما ببطولة كوسافا لكرة القدم الشاطئية.