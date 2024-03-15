أخضر الشاطئية يدشن تدريباته في جنوب إفريقيا استعداداً لبطولة كوسافا

أجرى المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية، اليوم الجمعة، أولى تدريباته في معسكره الخارجي في جمهورية جنوب إفريقيا استعداداً للمشاركة في بطولة كوسافا لكرة القدم الشاطئية، في الفترة من 17 إلى 23 مارس الجاري.
وكانت قد وصلت أمس الخميس، بعثة أخضر الشاطئية، إلى مدينة ديربان في جمهورية جنوب إفريقيا، حيث أدى المنتخب السعودي أولى تدريباته على الملعب الرديف الذي سيحتضن مباريات البطولة بقيادة المدرب "البرازيلي" قوقا زولوكوفيك، الذي فتح ملف مباراة منتخب سيشل يوم الأحد المقبل، في افتتاح مبارياتهما ببطولة كوسافا لكرة القدم الشاطئية.
يذكر أن قرعة بطولة كوسافا لكرة القدم الشاطئية أوقعت "الأخضر" في المجموعة الأولى بجانب منتخبات جنوب إفريقيا وملاوي وسيشل.
الجدير ذكره أن "أخضر الشاطئية" يحتل الترتيب 24 عالمياً حسب التصنيف الأخير الذي أصدره الدولي لاتحاد اللعبة Beach soccer.