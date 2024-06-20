يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.. نجاح العملية الجراحية لـ"مجحد" الأهلي

وقال النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن العملية الجراحية جرت في أحد مستشفيات لندن العاصمة البريطانية، تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، مشيرًا إلى أن المجحد سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.