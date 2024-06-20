يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.. نجاح العملية الجراحية لـ"مجحد" الأهلي

زف النادي الأهلي، الخميس، خبر نجاح العملية الجراحية، التي أجراها محمد المجحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في غضروف الركبة اليمنى لجماهير ناديه.
وقال النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن العملية الجراحية جرت في أحد مستشفيات لندن العاصمة البريطانية، تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، مشيرًا إلى أن المجحد سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.
وداهمت الإصابة المجحد، في غضروف الركبة، تسببت في إنهاء موسمه مع الفريق الأهلاوي، قبل ثلاث جولات من ختام النسخة الأخيرة لدوري روشن السعودي.