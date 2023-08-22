أسد الهلال "ياسين بونو".. وُلد في كندا وعاش بالمغرب وأبدع في إسبانيا ونجح بمونديال قطر

وفي عمر الثالثة، عاد مع والديه إلى المغرب، واستقروا في منطقة مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، وهناك بدأ مسيرته الكروية في سن مبكرة، فظهر شغفه بكرة القدم منذ صغره، حين كان يمارسها مع أصدقاء بالحي، فسجله والده في أكاديمية الوداد الرياضي في الدار البيضاء، وهو في الثامنة من عمره، ومع الفريق تدرج في جميع الفئات العمرية، إذ أصبح الحارس الأول للفريق بفضل ردود فعله السريعة وقامته الطويلة، فشارك معه في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2011.